"La mujer de mis sueños": El tierno post de Matt Hunter tras proponer matrimonio a la Carlita

03 mar. 2026 - 08:30 hrs.

La gran noticia con la que empezó marzo en el mundo del espectáculo fue la propuesta de matrimonio que realizó Matt Hunter a Carlita.

Precisamente, fue la propia Carla Inostroza, conocida popularmente como "La Carlita", quien mostró que le había dicho que sí a la propuesta de matrimonio de su pareja.

Aunque en un principio muchos no creían, la joven influencer despejó las dudas de su compromiso con un video que subieron sus amigos, en el que se puede ver cómo Matt se arrodilló frente a ella.

Matt Hunter realiza emotiva publicación

"La mujer de mis sueños me dijo que sí", escribió Hunter en una publicación donde se pueden ver distintas imágenes de lo que fue la propuesta de matrimonio.

De hecho, en estas postales se puede ver a Matt arrodillado, así como otras instancias donde ambos se abrazan, y una foto en detalle del anillo de la Carlita.

Fue así como tanto los seguidores del cantante como de la influencer felicitaron a la pareja en la caja de comentarios.

