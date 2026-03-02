¡Hay campanas de boda! La Carlita y Matt Hunter anuncian su matrimonio con tierno video
Una vez más las campanas de boda suenan en el mundo del espectáculo, y en esta ocasión la afortunada es la reconocida influencer Carla Inostroza, también conocida como "La Carlita", quien durante este fin de semana se comprometió con Matt Hunter.
Fue la misma joven, a través de redes sociales, quien mostró y confirmó que el cantante estadounidense le había pedido matrimonio frente a algunos de sus amigos y familiares.
La situación tomó por sorpresa a los y las seguidoras de Carlita, ya que no vieron venir esta propuesta de compromiso.
La Carlita y Matt Hunter se casarán
En primera instancia, la joven subió una foto con el atardecer de fondo y posando con su mano sobre su cara, mostrando que tenía un anillo y con la descripción: "Le dije que sí".
Aunque muchos tomaron esto como una broma en un principio, luego la influencer decidió postear el video donde se ve cómo el cantante se arrodilla frente a ella y le propone matrimonio frente a su círculo cercano, quienes no pueden esconder la emoción por el momento que están presenciando.
Más adelante, Carlita siguió subiendo y reposteando videos hasta que compartió una publicación donde se ve a ambos sentados y ella escribe: "Ahora sí mi marido", mientras todos en los comentarios los felicitaban por este nuevo paso.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de