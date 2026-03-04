La Carlita confesó que ya sospechaba: Así fue el momento en que Matt Hunter le pidió matrimonio

04 mar. 2026 - 12:30 hrs.

La influencer Carla Inostroza, más conocida como Carlita, publica un video en redes sociales donde cuenta todos los detalles del día en que Matt Hunter le pidió matrimonio.

La influencer partió contando que desde hace un tiempo sospechaba que su pareja le propondría casamiento por dos razones, una era que Matt tenía guardado un anillo que su madre le había dicho que se probara y lo otro fue que vio sin querer que un amigo de la pareja le había preguntado directamente si le pediría matrimonio.

"Yo pensaba que lo iba a hacer en un viaje que teníamos nosotros dos para abril, entonces yo iba a estar preparada para ese momento", comentó Carlita.

Los detalles del día de la pedida de mano

Carlita relató que Matt había traído de viaje a toda su familia a Chile, y un día antes habían celebrado un cumpleaños y que el cantante se enfermó del estómago.

De igual forma, él insitió en que fueran con la familia a cenar y pidió que fueran bien vestidos con la excusa de que se tomarían fotos. "Yo justo traje unos vestidos... ni siquiera me maquillé", agregó.

"Llegamos a un lugar, Matt me agarra de la mano, íbamos caminando un poco más adelante, yo dije "¿Puede ser o no puede ser?". Después vimos un espejo de agua ahí en el Vik, empieza a sonar música en un parlante y ahí dije "Ya, es", relató la influencer sobre el momento de su compromiso.

Además, confesó que se impresionó aún más, ya que el anillo que Matt le dio era con el que ella había soñado. Luego se reunió con la familia para recibir abrazos. "Fue muy lindo momento", finalizó la influencer.

