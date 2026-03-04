"Fue un amor de verano": Bailarina Pía Weidmann aclara las razones de su quiebre con Claudio Valdivia

04 mar. 2026 - 14:00 hrs.

Sorpresa causó en el mundo del espectáculo la noticia del quiebre amoroso entre Claudio Valdivia y la bailarina Pía Weidmann, a quien conoció en un programa de baile.

Y es que la pareja había oficializado su relación a comienzos de enero, pero tan solo un mes y unos pocos días después, Valdivia confirmó que ya no estaban juntos, siendo denominado como un "amor de verano" por ciertos portales de farándula.

Ahora, se conoció la versión de la bailarina, quien había mantenido silencio durante todo este período.

Bailarina rompe el silencio sobre quiebre con Claudio Valdivia

"Estoy súper bien, me han preguntado harto y muchas gracias por preocuparse", partió diciendo la bailarina a Página7, agregando que "la verdad es que estamos bien los dos. Fue un amor de verano cortito, intenso, pero duró lo que tenía que durar".

Enseguida, afirmó que "yo estoy feliz, él está feliz, así que estamos muy en buena onda los dos (...) Él tenía sus proyectos y yo los míos, y decidimos apartarnos".

"Los dos somos muy maduros en ese sentido y claro, como te digo, estamos muy en buena onda y conversamos de hecho hasta el día de hoy", cerró Pía.

