"¡La Reyna enderezó su corona!": Yamila Reyna sorprende con especial anuncio en redes sociales

La actriz y comediante Yamila Reyna anunció a través de sus redes sociales que retomará sus presentaciones y reprogramó los shows que había cancelado.

La decisión de suspender los shows de comedia se dio en medio del comentado quiebre de su relación con el cantante Américo, tras un episodio de violencia que generó repercusión pública. 

En ese momento su productora informó mediante un comunicado que, por motivos personales, las funciones agendadas no se llevarían a cabo.

Yamila vuelve con todo a los escenarios

Ahora, la comediante publicó a través de un post de Instagram las nuevas fechas y ciudades donde se presentará durante marzo y abril, marcando oficiamente su regreso a los escenarios. 

La Reyna enderezó su corona y vuelvo con todo!", escribió junto a la publicación donde anuncia las nuevas fechas. 

Una publicación compartida por Yamila Reyna (@yamireyna)

