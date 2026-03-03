Yamila Reyna denuncia en el CNTV filtración de causa judicial contra Américo: "Una violación a mi privacidad"

03 mar. 2026 - 15:40 hrs.

Yamila Reyna tomó medidas tras la filtración de la denuncia que interpuso contra Américo por violencia intrafamiliar (VIF) luego de una fuerte discusión a inicios de febrero.

Días después del suceso, un programa de CHV publicó la causa judicial, lo que generó la molestia de la humorista, quien dijo entonces sentirse "vulnerada y expuesta".

La denuncia de Yamila Reyna contra programa de televisión

Yamila Reyna anunció en su cuenta de Instagram que ingresó "la denuncia en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por la emisión del show en el que se exhibió el texto completo de la denuncia realizada en tribunales de familia".

La actriz argentina destaca en su mensaje que este es un documento reservado, al que solo deben tener acceso las partes involucradas.

"Sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas, las que también he solicitado directamente en tribunales, la exhibición constituye una violación grave a mi privacidad, y constituye una revictimización evidente", apuntó.

Por último, resaltó que no había un interés público que justificara la filtración. "Es una pésima señal para todas las víctimas de violencia intrafamiliar que deben confiar que el sistema judicial en su conjunto las debe proteger", concluyó.

