"Viví aquí un año": El emocionante viaje de Cecilia Bolocco que le trae recuerdos de cuando fue Miss Universo

Cecilia Bolocco se encuentra en un viaje que la ilusiona bastante y que también le trae muchos recuerdos a su memoria de su período como Miss Universo.

La ex reina de la belleza nacional se encuentra en Los Angeles, Estados Unidos, ya que fue invitada a un importante evento donde ha compartido con personajes importantes de Hollywood como Demi Moore.

A través de un video en sus redes sociales, Cecilia demostró su emoción por estar una vez más en esta ciudad, recorrer sus calles, admirar sus edificios y recordar aquellas memorias de su período como Miss Universo y sus lujos.

La emoción de Cecilia Bolocco por su viaje a Los Angeles

En este video, Bolocco pide perdón a sus seguidoras por no informarles de este viaje, pero aseguró tener una agenda muy apretada, aunque les prometió ir compartiendo todas las fotografías del evento al que fue invitada, así como de sus paseos.

Sin embargo, una de las cosas que más destacó es que en Los Angeles se encontraban las oficinas del Miss Universo cuando ella fue escogida como reina, por lo que vivió durante un año en esta ciudad, generando varias memorias.

"Yo viví aquí un año cuando era Miss Universo porque en esa época el concurso estaba radicado en Los Angeles, California. Era parte del grupo Madison Square Garden, que a su vez también tenía Paramount Pictures, así que la residencia del Miss Universo tenía que ser aquí", aseguró.

En esa línea, comentó que "era un departamento espectacular, un penthouse en Wilshire Boulevard en Beverly Hills, así que viví un año aquí, pero viajé mucho".

