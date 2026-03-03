Cuco Cerda rompe el silencio tras tenso enfrentamiento con Sammis Reyes: "Yo soy bien hombrecito"

03 mar. 2026 - 18:10 hrs.

Una de las polémicas que dejó la semana del Festival de Viña del Mar 2026 no ocurrió en la Quinta Vergara, sino que fuera de esta y ya en su cierre.

Precisamente, tras el final de la última jornada de Viña 2026, muchos famosos y celebridades se movilizaron hasta la popular fiesta "Bresh" para festejar el fin de tan importante evento.

Fue allí donde algunas cámaras captaron un enfrentamiento entre Sammis Reyes y Cuco Cerda, quien recientemente decidió hablar sobre esta pelea.

Cuco Cerda rompe el silencio tras pelea con Sammis Reyes

En un nuevo capítulo del programa "Noche de Suerte" de TV+, el pololo de Daniela Aránguiz fue consultado por lo que ocurrió y respondió que, efectivamente, llegó al lugar pasado las 2 de la mañana y estuvo menos de una hora hasta los ya conocidos hechos.

"Para mí en realidad es lamentable, para todos los que estaban ahí. Es un desagrado para la gente del evento, para mí, para él, para la gente que nos quiere", dijo Cuco, y agregó que "en televisión de repente el rumor avanza más rápido que los hechos. Yo soy bien hombrecito para mis cosas, soy criado a la antigua. Vengo del mundo de las motos, que ahí las cosas se resolvían entre hombres. Ahí te ponían un 'motazo'".

Asimismo, aseguró que no quería entrar en más detalles: "Encuentro que lo que pasó ahí, quedó ahí. Él y yo sabemos lo que pasó y es eso, una discusión entre hombres".

Pese a que el influencer no quiso dar más detalles, se especula que el conflicto entre Cuco y Sammis se desató luego de un encontrón entre sus respectivas parejas, Daniela Aránguiz y Emilia Dides, por rencillas previas de ellas.

