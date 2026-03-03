Diversión en Viña: Las postales de Trini Neira en una gran fiesta junto su hermano y su madre

03 mar. 2026 - 19:50 hrs.

Viña del Mar es un lugar para divertirse y así lo demostró Trini Neira junto a su hermano Mateo y su madre, Pamela Díaz.

La familia aprovechó su estadía en suelo viñamarino para asistir a una gran fiesta, donde se vio a los tres disfrutar y bailar en una atmósfera de complicidad.

La fiesta de Pamela Díaz, Trini y Mateo Neira en Viña del Mar

"Una Bresh diferente", escribió Trini Neira en un post que publicó en conjunto con Mateo, un carrusel de imágenes de su asistencia a lo que parece una gran after party junto a Pame "Fiera" Díaz. El evento tuvo lugar en Viña del Mar, como lo precisa la ubicación del post.

Instagram @trini.neira

En las postales se aprecia que madre e hijos parecen haberse puesto de acuerdo para lucir outfits a juego, con un estilo urbano y moderno, texturas de cuero y prendas crop.

Mientras Mateo y Pame lucieron chaquetas negras, Trini optó por una en color burdeos, con un top de estampado vintage. En las fotos se les ve brindar, sonreír y posar abrazados, demostrando una gran conexión entre ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Trini Neira (@trini.neira)

Todo sobre Trini Neira