"Es hijo de mi marido": Kathy Contreras revela vínculo con reconocido artista urbano

Kathy Contreras sorprendió al revelar el desconocido vínculo familiar que tiene con un reconocido cantante urbano.

Se trata del artista Sinaka, quien se ha popularizado por medio de las redes sociales este último año gracias a sus hits al estilo del reggaetón old school. Sus canciones "Aló?" y "Bellakona" se volvieron trends virales en Tiktok.

Gracias a este éxito que ha ido ganando, fue invitado a a Gala de Viña 2026, donde se lució con un traje completamente blanco.

¿Cuál es el vínculo de Kathy Contreras y Sinaka?

La modelo contó acerca del desconocido vínculo con el artista al medio Alfombra Roja. Matías Muñoz es hijo de su esposo, el fotógrafo Erich Muñoz, con quién contrajo matrimonio en mayo del 2025 y con quien tiene a su hija Selva, de 4 años.

"Sinaka ha sorprendido un montón. Mi marido es el papá, hemos estado siempre de observadores desde que decidió partir este camino como artista", relató Kathy acerca de su vínculo.

"Lleva como 5 años dándole y dándole, es súper perseverante... A mí me llamó la atención su música porque él está reviviendo el reggaetón old school, así que los treintañeros estamos súper agradecidos con él", agregó acerca de la carrra de su hijastro.

