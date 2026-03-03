"Modo abuela activado": Catherine Fulop celebra el nacimiento de su nieta

03 mar. 2026 - 14:50 hrs.

La reconocida actriz Catherine Fulop celebra con tierno mensaje, el nacimiento de su nieta Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

"Modo abuela activado en Italia. Paseos, fútbol, risas y mucha pancita hermosa… porque pronto llega la jefa de esta gira: mi nieta", Fulop compartió hace algunos días, mientras estaban a la espera de la llegada de la nueva integrante de la familia.

La llegada de Gia

Este lunes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron a conocer a través de una publicación en Instagram el nacimiento de su primera hija, Gia.

"Un aplauso pa mami y papi", comentaron en el post haciendo alusión al hit "La Mudanza" de Bad Bunny.

Catherine no tardó en compartir por medio de sus historias su emoción. "Prometo malcriarla con amor y devolverla bañadita", agregó la exreina de Viña del Mar.

