Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Modo abuela activado": Catherine Fulop celebra el nacimiento de su nieta

  • Por Catalina Espinoza
'Modo abuela activado': Catherine Fulop celebra el nacimiento de su nieta Instagram

La reconocida actriz Catherine Fulop celebra con tierno mensaje, el nacimiento de su nieta Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

"Modo abuela activado en Italia. Paseos, fútbol, risas y mucha pancita hermosa… porque pronto llega la jefa de esta gira: mi nieta", Fulop compartió hace algunos días, mientras estaban a la espera de la llegada de la nueva integrante de la familia. 

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Catherine Fulop (@fulopcatherine)

Lo más visto de Entretenimiento

La llegada de Gia 

Este lunes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron a conocer a través de una publicación en Instagram el nacimiento de su primera hija, Gia

"Un aplauso pa mami y papi", comentaron en el post haciendo alusión al hit "La Mudanza" de Bad Bunny.

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Paulo Dybala (@paulodybala)

Ir a la siguiente nota

Catherine no tardó en compartir por medio de sus historias su emoción. "Prometo malcriarla con amor y devolverla bañadita", agregó la exreina de Viña del Mar. 

historia fulop
Instagram

Todo sobre Celebridades Internacionales

Leer más de

Minuto a minuto