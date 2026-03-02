Copa del Rey: Así puedes ver las semifinales de vuelta en vivo por Mega Go
La emoción del fútbol español entra en su recta decisiva. Este martes 3 y miércoles 4 de marzo se disputarán las semifinales de vuelta de la Copa del Rey, y podrás seguir toda la jornada con tu plan Full en exclusiva a través de Mega Go.
La definición rumbo a la gran final enfrentará a cuatro gigantes del fútbol ibérico en dos duelos imperdibles, que podrás ver a partir de las 16:30 horas.
- Martes 3 de marzo: FC Barcelona vs. Atlético de Madrid (En vivo)
- Miércoles 4 de marzo: Real Sociedad vs. Athletic de Bilbao (En vivo)
Jornadas marcadas por clásicos, rivalidades históricas y el paso a la final en juego.
¿Cómo suscribirse a Mega Go?
Plan Full
- Ingresa a www.megago.cl y crea tu cuenta.
- Obtén acceso a todas las teleseries, programas y contenidos exclusivos.
- Por $3.490 CLP. Suscríbete aquí (clic acá)
Dispositivos compatibles
- Celular, PC, Smart TV y Roku.
- Hasta 5 dispositivos en simultáneo.