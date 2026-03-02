Copa del Rey: Así puedes ver las semifinales de vuelta en vivo por Mega Go

02 mar. 2026 - 17:35 hrs.

La emoción del fútbol español entra en su recta decisiva. Este martes 3 y miércoles 4 de marzo se disputarán las semifinales de vuelta de la Copa del Rey, y podrás seguir toda la jornada con tu plan Full en exclusiva a través de Mega Go.

La definición rumbo a la gran final enfrentará a cuatro gigantes del fútbol ibérico en dos duelos imperdibles, que podrás ver a partir de las 16:30 horas.

Martes 3 de marzo: FC Barcelona vs. Atlético de Madrid (En vivo)

Miércoles 4 de marzo: Real Sociedad vs. Athletic de Bilbao (En vivo)

Jornadas marcadas por clásicos, rivalidades históricas y el paso a la final en juego.

¿Cómo suscribirse a Mega Go?

Plan Full

Ingresa a www.megago.cl y crea tu cuenta.

Obtén acceso a todas las teleseries, programas y contenidos exclusivos.

Por $3.490 CLP. Suscríbete aquí (clic acá)

Dispositivos compatibles

Celular, PC, Smart TV y Roku.

Hasta 5 dispositivos en simultáneo.

