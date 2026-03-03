Pangal Andrade cumple su sueño: Así avanza el quincho que construye para su familia

03 mar. 2026 - 11:30 hrs.

Pangal Andrade vuelve a sorprender a sus seguidores, esta vez mostrando el significativo avance del quincho que está construyendo con sus propias manos en su hogar del Cajón del Maipo.

El deportista extremo, que vive junto a su pareja Melina Noto y su recién nacida hija Alanna, ha convertido su casa en un verdadero proyecto de vida.

Fiel a su estilo aventurero y sustentable, la vivienda fue diseñada bajo criterios amigables con el medio ambiente, un fuerte compromiso con el entorno natural que rodea el sector precordillerano.

El avance del quincho

A través de sus historias de Instagram, Pangal compartió un video donde aparece soldando los pilares que sostendrán la estructura superior del quincho, dejando en evidencia que él mismo está a cargo de gran parte del proceso de construcción.

“Después de años soñando con tener y parar los primeros pilares de arriba del quincho”, comentó emocionado mientras trabajaba en la estructura metálica.

