¿Aló? ¡Aló!: Asi fue el inesperado crossover de Kenita Larraín y Sinaka tras su paso por la Gala de Viña 2026

La noche de este viernes se llevó a cabo la Gala de Viña 2026. Una noche que derrochó estilo y elegancia en la icónica alfombra roja de 90 metros que año a año da de qué hablar y esta edición no fue la excepción.

Una de las primeras en desfilar fue la ex Reina de Viña 2003, Kenita Larraín, quien sorprendió a sus seguidores con un inesperado crossover.

Un reel bailando la canción del momento junto a su intérprete, fue uno de los registros que dejó esta 15.ª edición de la Gala de Viña.

¿Quién pidió esta señal?

"Miren con quién me encontré. Un chico demasiado simpático y yo pegada con su canción", escribió Kenita en la descripción del video en el que aparecen bailando junto a Matías Muñoz, más conocido como Sinaka. Aló sonaba de fondo, una colaboración con Katteyes que se ha viralizado, catapultando la carrera del cantante.

Las reacciones no se hicieron esperar y el post ya acumula más de 300 comentarios. "Kenaka, mi nueva pareja favorita", "a ella se refería Sinaka cuando decía 'las mamis lindas'" y "el crossover que no sabía que necesitaba", son algunos de los mensajes que expresan la sorpresa que generó este junte.

Los colores de la noche

Respecto al look que utilizaron para desfilar por la alfombra más conocida del país, ambos decidieron utilizar los dos colores más repetidos en esta, la 15° edición de la Gala de Viña. Ella optó por un vestido liso de un rojo intenso, con detalles dorados y una especie de cola corta.

El cantante, por su parte, lució un "Total White" en su primera vez como invitado a la Noche Cero. Un traje sencillo que combinó con una brillante cadena plateada, que aportó la esencia del estilo urbano que lo caracteriza.

