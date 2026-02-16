"Me siento vulnerada y expuesta": Yamila Reyna reacciona a filtración en TV de su denuncia contra Américo

16 feb. 2026 - 10:30 hrs.

La polémica entre Yamila Reyna y Américo sigue dando bastante que hablar, y es que ahora la actriz argentina reaccionó a través de redes sociales, luego que se filtrara en televisión la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) que presentó en contra del cantante.

Durante la noche del domingo, en un programa de farándula de CHV, se reveló la denuncia que interpuso contra Américo, esto a raíz de una agresión que habría sufrido por parte del cantante de cumbia.

A minutos de que esto fuera expuesto en televisión sin su consentimiento, Yamila ocupó sus redes sociales y disparó contra los responsables de esta filtración.

Yamila Reyna defiende su privacidad

"La filtración de una causa judicial que tiene obligación de reserva, no sólo para los intervinientes sino que para cualquier persona, se encuentra sancionada por la ley, y que la vulneración de la misma puede dar lugar a responsabilidad penal y a la configuración de diversos ilícitos, según corresponda", partió diciendo la también humorista.

Dicho esto, Yamila agregó que los antecedentes de esta filtración debe ser investigada por el Ministerio Público y hablar con su abogado. "El Tribunal de Familia filtró mi causa públicamente, algo que legalmente es un delito. Me siento vulnerada, expuesta y desprotegida por la entidad que debiese haberme protegido. Esta es la razón por la que muchas veces no se denuncia", recalcó en una de sus historias.

"Es una pésima señal para todas las víctimas de violencia intrafamiliar de este país", cerró Yamila, quien no se ha referido más a la situación hasta el momento.

