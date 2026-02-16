Es productora de eventos y se lleva "súper bien" con su hijo: Conoce a la nueva polola de Mario Velasco

16 feb. 2026 - 18:00 hrs.

Pasaron ocho meses para que Mario Velasco decidiera presentar públicamente a su polola, Javiera Guzmán, con quien empezó a salir en junio de 2025.

El presentador consideró que el Día de San Valentín era el momento perfecto para publicar su primera foto juntos y, tras ser consultado por Las Últimas Noticias (LUN), relató cómo conoció a la mujer que lo tiene "muy feliz" y "enamorado".

Mario Velasco presenta a su nueva pareja

"Nuestra primera foto juntos... gracias por tanto", escribió Mario en una historia de Instagram el pasado 14 de febrero. Según comentó a LUN, de hecho, esa fue la primera postal que tomaron desde que inició su romance.

"Me pareció lindo subirla con una canción muy romántica de (Ricardo) Montaner, jajajá... bien romántico", comentó, en relación al tema "Tan enamorados" que musicalizó su publicación.

"Se llama Javiera Guzmán y trabaja en DG Medios. Es productora de eventos y acaba de terminar con la gira de Chayanne", dijo sobre su nueva pareja, con quien ha viajado a Río de Janeiro, Valle del Elqui y Bahía Inglesa.

"La conocí en un restaurante, comiendo con un grupo de amigos en común, en mayo de 2025. Y pololeamos desde junio", recordó. El animador dijo que su pareja cumple 32 años este lunes, por lo que viajarán a Viña del Mar. "Nos gusta pasear juntos", destacó.

Aunque apenas ahora reveló en redes sociales que tiene polola, los círculos íntimos de ambos están al tanto. "Para mí, lo importante es que la gente que me conoce, digo amigos y familia, su familia, lo saben desde que nos pusimos a pololear", recalcó.

De hecho, el animador dijo que su hijo mayor, Matías, ya la conoció y "se llevan súper bien”. Próximamente será el encuentro con su hija Julieta, quien vive en Miami con su madre, Carolina Mestrovic. "Ella no la conoce, porque viene a Chile ahora en marzo, así que ahí será formalmente. Pero obvio que sabe. ¡Qué nervios igual! Jajajá. Pero me tinca que se van a llevar bien", expresó.

Por lo pronto, Velasco piensa pasar momentos románticos con Javiera en su cumpleaños. "Quiero que sea un día especial para ella y, bueno, ir a la playita unos días. Nos vamos al Sheraton, que es rico hotel, y un regalito y darle muchos, muchos besitos", exclamó.

