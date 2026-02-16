"Caso cerrado": Mauricio Medina lapidario sobre eventual reunión de Dinamita Show con Paul Vásquez
En el último capítulo de Camino a Viña, Paul Vásquez se refirió a su distanciamiento con Mauricio Media, "El Indio", y aseguró que él todavía está abierto a una última reunión y despedida de "Dinamita Show" en el Festival de Viña del Mar.
"La gente se merecía en estos 30 años ver, aunque sea por último allá, a los Dinamita. Yo tuve esa esperanza", expresó "El Flaco", dando a entender que todavía tenía una leve esperanza de estar juntos sobre el escenario más importante de Latinoamérica.
De todas formas, el humorista aclaró que esta reunión no dependía de él y afirmó que todo era solucionable. Por lo mismo, "El Indio" respondió a dicho anhelo de su excompañero.
Mauricio Medina habla sobre una posible reconciliación con Paul Vásquez
Y es que en una publicación de la cuenta de Instagram de Mega, "El Indio" decidió contestar a las declaraciones de "El Flaco" y cerró las puertas a cualquier tipo de reunión.
"Hola, amigos, no se preocupen, por mi parte no hay ninguna posibilidad. Esta historia se cerró cuando él le faltó el respeto a mi familia, así que no, gracias, yo sigo mi camino por la comedia, no por las lucas. Caso cerrado", escribió el comediante.
A pesar de esto, en los comentarios muchos fanáticos y seguidores del ex dúo de humor pedían a Medina reconsiderar su decisión y hablar las cosas con Vásquez.
