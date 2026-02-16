Muere el legendario actor Robert Duvall a los 95 años: Fue parte de El Padrino y Apocalypse Now

16 feb. 2026 - 16:30 hrs.

La tarde de este lunes 16 de febrero se dio a conocer la lamentable muerte del legendario actor de Hollywood Robert Duvall, a los 95 años.

Esta noticia fue confirmada por Luciana Duvall, su esposa, a través de un posteo en Facebook donde recalcó lo gran hombre que era el actor. "Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, era un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", expresó.

Cabe destacar que Duvall ganó el Oscar a Mejor Actor por su rol en la película Tender Mercies (1983), además de recibir una gran cantidad de nominaciones por sus papeles en Apocalypse Now (1979), El Padrino (1972), The Apostle (1997) y The Judge (2015), siendo esta su última vez en la terna de candidatos.

Muere Robert Duvall a los 95 años

La esposa del actor destacó que "su pasión por su oficio sólo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la autenticidad del espíritu humano que representaban".

Gracias a todo esto, Duvall es considerado uno de los mejores actores en la historia del cine, sumando además su participación como Boo Radley en Matar a un ruiseñor (1962), película nominada a ocho categorías de los Oscar y que ganó tres estatuillas.

