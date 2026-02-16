Fue grabado por Kathy Orellana: El inesperado chascarro de Rodrigo Díaz en pleno carnaval brasileño

16 feb. 2026 - 16:20 hrs.

Rodrigo Díaz viajó hasta Brasil para vivir en persona la emoción y felicidad del Carnaval de Sao Paulo. Sin embargo, vivió un particular chascarro durante su realización.

El reconocido bailarín nacional viajó hasta las tierras brasileñas en compañía de su amiga Katherine Orellana, quien lo ha apoyado en toda esta aventura por el país, ya que ambos están recorriendo ciertos lugares por primera vez.

Fue así como los dos llegaron hasta el Sambódromo de Anhembi en Sao Paulo, lugar que al conocerlo los dejó impactados por su nivel de producción.

El chascarro de Rodrigo Díaz en pleno carnaval

Sin embargo, lo gracioso de todo este recorrido es que las emociones les pasaron la cuenta a ambos, sobre todo a Rodrigo, quien no calculó bien sus movimientos.

"Me saqué la ctm", escribió Rodrigo en un registro donde se puede ver cómo Kathy está grabando un video selfie para documentar toda la experiencia de lo que está pasando.

Al notar que su amiga está grabando, Rodrigo se acerca a ella, sonriente, y se pone a bailar al ritmo de los tambores del carnaval. No obstante, es en ese momento donde desaparece misteriosamente luego de pisar mal los peldaños y caer, aunque no le pasó nada y todo terminó en una anécdota.

Todo sobre Celebridades chilenas