A la chilena con choripanes: Así fue el matrimonio de la hermana menor de Connie Achurra en Nueva Zelanda
La semana pasada, Connie Achurra vivió uno de los momentos más emotivos y especiales de su vida, ya que viajó hasta Nueva Zelanda, país donde su hermana menor contrajo matrimonio.
Y es que Ximena Wittig, hermana menor de Connie, se fue hace seis años a Nueva Zelanda con una Working Holiday, pero se quedó definitivamente en el país y terminó formando familia.
Por lo mismo, en el inicio de esta nueva etapa de su vida, Connie y el resto de su familia tomaron un vuelo hasta la nación de Oceanía.
Connie Achurra acompaña a su hermana en Nueva Zelanda
"El matri mas hermoso y lleno de amor y generosidad al que me ha tocado ir: todo hecho a pulso, intentando unir los estilos de Chile y NZ (Nueva Zelanda). Los novios chilenos viviendo allá hace años, las familias chilenas de visita, los amigos de allá que ya son familia, los amigos chilenos residentes que son compatriotas y también son familia, amigos de otros lados también, invitados mitad en inglés y mitad en español", partió diciendo Connie.
Dicho esto, agregó que aunque llovió, nadie se preocupó de esto en lo más mínimo, todos andaban vestidos de verano, descalzos e incluso algunos se fueron a bañar a la playa después del almuerzo.
Enseguida, expresó algo muy lindo, y es que el vestido que usó su hermana para casarse, es el mismo que ocupó su madre, aunque con unas leves modificaciones.
Ver esta publicación en Instagram
Asimismo, en otra publicación explicó que todos se quedaron en unos campings donde pusieron sus propias tiendas, mientras que otros llegaron desde Airbnb cercanos, momento en el que disfrutaron de choripanes y otros alimentos.
Ya cerca de la media tarde se dio paso a la ceremonia y después de esta una fiesta que duró hasta las siete de la mañana. "Los novios hicieron todo a pulso y en su estilo, apañados por sus familias y amigos, el matrimonio fue exactamente como son la Xime y Cris, puro amor", cerró Connie.
Ver esta publicación en Instagram