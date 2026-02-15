"Todo es solucionable": Paul Vásquez mantiene la ilusión de un reencuentro con El Indio en el Festival de Viña

15 feb. 2026 - 19:30 hrs.

Un momento de sincera reflexión se vivió en el programa Camino a Viña, cuando Rafa Araneda le consultó a Paul Vásquez por su distanciamiento con “El Indio” y la posibilidad de un reencuentro de Dinamita Show en el Festival de Viña.

Más allá de las diferencias, “El Flaco” puso el foco en el público y en la deuda emocional que, a su juicio, quedó pendiente. “La gente se merecía en estos 30 años ver, aunque sea por último allá, a los Dinamitas. Yo tuve esa esperanza”, confesó, evidenciando que el anhelo no era solo personal.

El comediante reconoció que hubiese sido “bonito para ustedes, hubiera sido bonito para la gente” volver a compartir escenario, especialmente considerando la historia que el dúo construyó en la Quinta Vergara.

"Todo es solucionable": Paul Vásquez no se cierra a un reencuentro con El Indio

Si bien aclaró que una eventual reunión “escapa de mí”, también dejó una señal esperanzadora: “Yo creo que todo es solucionable”, afirmó, abriendo la puerta a que, en algún momento, las diferencias con su eterno compañero puedan quedar atrás.

Así, Paul Vásquez dejó instalada la idea de que el regreso no depende únicamente de su voluntad, pero que el cariño del público y la historia compartida siguen siendo razones poderosas para soñar con un último aplauso juntos.

Todo sobre Camino a Viña