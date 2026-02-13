En el Día de Muertos: Karen y Rafa hacen un homenaje a los artistas fallecidos que pisaron el Festival de Viña

13 feb. 2026 - 23:10 hrs.

En una nueva edición de Camino a Viña, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda realizaron un emotivo homenaje a los artistas fallecidos que marcaron la historia del Festival de Viña del Mar, todo esto durante su visita a México en el Día de Muertos.

Los animadores acompañaron a una familia mexicana en esta tradicional conmemoración y aprovecharon la instancia para recordar tanto a figuras del espectáculo como a sus propios seres queridos.

El emotivo homenaje

Luego de unos minutos en un panteón, la conversación derivó en el recuerdo de grandes artistas que pasaron por la Quinta Vergara y que hoy ya no están físicamente.

"Yo creo que es un momento de recordar a quienes partieron y, como estamos recordando a los artistas que han estado en la Quinta Vergara en el festival, también es momento oportuno de recordar a quienes ya no están con nosotros", señaló Karen.

Así comenzaron a mencionar nombres que marcaron generaciones: Juan Gabriel, Camilo Sesto, Gustavo Cerati, Sandro, Tommy Rey, Lucho Gatica, Peter Rock, Donna Summer, Rafaela Carrà, Leonardo Favio, Mercedes Sosa, Nino Bravo, Soraya y Pachuco.

