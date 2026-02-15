"Otro nivel": Rafa Araneda revela un sofisticado traje de terciopelo para animar el Festival de Viña 2026

15 feb. 2026 - 19:55 hrs.

Un entretenido momento se vivió en el programa Camino a Viña, cuando el diseñador Sergio Arias sorprendió a Rafa Araneda con uno de los posibles diseños que podría lucir en el Festival de Viña 2026.

“Karen, ¿estás preparada para ver uno de mis posibles looks para Viña?”, lanzó Rafa antes de mostrar el traje. Al verlo, la reacción fue inmediata: “Wow, otro nivel, Rafa”. Se trataba de un elegante diseño de terciopelo en tono turquesa, un color llamativo, pero sofisticado.

“Querías color, pero es un color elegante”, destacó el diseñador, mientras Karen coincidía. Aunque Rafa reconoció que “arriba se va a ver mejor que acá”, dejó en claro que la propuesta lo convencía.

La tendencia del momento son tonalidades claras

Sergio Arias también adelantó algunas pistas sobre lo que marcará en la próxima edición del certamen. “La tendencia habla de unos colores que son claros, así que vamos a ir por ahí”, señaló, aunque evitó revelar demasiados detalles.

Además, confirmó que el animador tendría más de un cambio de vestuario. “Cuando yo hago tu ropa, Rafael, pienso en la Quinta Vergara”, afirmó el diseñador, dejando claro que cada traje está pensado para brillar bajo las luces del escenario más importante del verano.

