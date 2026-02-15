Camino a Viña 2026 - Capítulo 8: Diego Torres, Paul Vásquez y Piare con P

15 feb. 2026 - 20:15 hrs.

En el último capítulo de Camino a Viña los animadores nos llevaron a un recorrido por los momentos más destacados y entrañables que rodean el Festival de Viña del Mar 2026.

Desde la previa en las calles de la Ciudad Jardín hasta las historias detrás de los artistas que subirán al escenario de la Quinta Vergara, el programa combinó emoción, humor y recuerdos.

Vimos a Paul Vásquez rememorando su primera presentación en Viña en 1996 y la especial dedicatoria que hizo a su padre, un momento que todavía conmueve a quienes lo siguen desde sus comienzos. También se produjo un divertido encuentro con el público, donde el comediante bromeó mientras se sacaba fotos en plena calle.

Karen Doggenweiler y Rafa Araneda conversaron con Piare con P, la humorista que debutará en el festival, quien adelantó que su rutina estará centrada en vivencias personales y en las ocurrencias de sus padres, adelantando un show cargado de humor familiar.

El capítulo también tuvo instantes de música y nostalgia, con Diego Torres recordando sus primeras visitas a la Quinta Vergara, desde su debut en 1996 hasta su exitoso MTV Unplugged, destacando la conexión especial que mantiene con el público chileno.

Finalmente, también se mostró la preparación de Rafa Araneda para el festival, probándose un elegante traje turquesa de terciopelo diseñado por Sergio Arias, con todos los detalles pensados para brillar bajo las luces del emblemático escenario. Entre recuerdos, humor y música, el capítulo resumió la magia y la expectativa que rodea al Festival de Viña del Mar 2026.

