"Para ti, papá": Paul Vásquez recuerda con emoción su debut y primer galardón en el Festival de Viña

Un emotivo momento se vivió en el programa Camino a Viña, cuando Paul Vásquez recordó su primera presentación en el Festival, en 1996, y la especial dedicatoria que realizó en el escenario.

El comediante rememoró que ese debut estuvo marcado por la reciente partida de su padre, una pérdida que lo acompañó en uno de los hitos más importantes de su carrera artística.

Según contó, al recibir el cariño del público y uno de los máximos reconocimientos del certamen, no pudo evitar mirar al cielo en señal de gratitud y homenaje.

El bello reconocimiento de El Flaco a su padre

“Levanto la gaviota y agradezco. Yo quería decir, para ti, papá, porque mi papá había fallecido”, relató, evocando el instante en que quiso dedicar ese triunfo a su padre.

El recuerdo conmovió a los presentes, dejando en evidencia que, más allá de los aplausos y premios, aquel momento en la Quinta Vergara tuvo un significado profundamente personal para el humorista.

