¡Un romántico! Diego Torres le canta a Karen Doggenweiler en bello momento en Camino a Viña

15 feb. 2026 - 19:50 hrs.

Un momento lleno de emoción se vivió en Camino a Viña, cuando Karen Doggenweiler se reunió con Diego Torres. En medio de la conversación, el cantante argentino tomó la guitarra y sorprendió interpretando un fragmento de “Mi Norte y Mi Sur”.

Con su inconfundible voz, entonó: “Cuando te quedas callada, hasta el silencio se escucha bonito...”, generando un ambiente íntimo y especial que rápidamente conquistó a quienes estaban presentes.

Karen escuchó atenta y sonriente, mientras el artista demostraba por qué sus canciones siguen siendo parte de la banda sonora de tantas historias de amor a ambos lados de la cordillera.

¡Diego agradeció al público chileno por escuchar sus canciones!

Al finalizar, Diego Torres se mostró agradecido por el constante cariño del público nacional. Señaló que está “muy feliz” y valoró que Chile continúe abriendo las puertas a sus canciones, algo que, según dijo, le permite seguir regresando.

Además, dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con la Quinta Vergara. Aseguró que Viña “seguramente está en el camino” y que espera pronto volver a ese “escenario mágico” para disfrutar junto a la gente chilena.

Todo sobre Camino a Viña