"Tuvimos nuestro momento George Harris": Bacilos habla de su debut en Viña en medio de pifias

13 feb. 2026 - 23:43 hrs.

En una honesta conversación en Camino a Viña, Bacilos recordó su debut en el Festival de Viña del Mar y confesó que no todo fue celebración. La banda habló abiertamente del complejo momento que vivió sobre el escenario, en medio de pifias del público.

Con humor, pero sin minimizar lo ocurrido, Jorge Villamizar lanzó una frase que marcó la entrevista: "Bueno, tuvimos nuestro momento George Harris", haciendo alusión al humorista venezolano que recibió pifias en la edición de 2025.

1 Rafa Araneda será el gran invitado al último capítulo de Camino a Viña: Dará detalles de lo que se viene Lo más visto de Camino a Viña

El difícil debut en la Quinta Vergara

Según explicó, la banda se presentó antes de Chancho en Piedra, una agrupación que tenía una gran fanaticada ese día en la Quinta Vergara.

Camino a Viña / Mega

"Tocábamos antes de Chancho en Piedra, entonces, en un momento dado perdimos el flujo con el público. De repente el público se pone… y no sabes hasta dónde se te va", relató.

El repertorio tampoco jugó completamente a su favor. En ese entonces, Bacilos contaba principalmente con las canciones de su primer disco y algunos temas nuevos que aún no eran grandes éxitos.

Todo sobre Camino a Viña