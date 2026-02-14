Avance del capítulo 8 de Camino a Viña 2026: Diego Torres tendrá una íntima entrevista con Karen Doggenweiler
En la próxima entrega de Camino a Viña, Karen Doggenweiler sostendrá una entrevista íntima con el cantante Diego Torres.
El músico argentino, quien se ha presentado en cuatro oportunidades en la Quinta Vergara, compartirá sus recuerdos y reflexiones sobre su paso por el festival latino más importante del mundo.
Por su parte, Rafael Araneda enfrentará una prueba de vestuario con miras a la nueva edición del certamen viñamarino, anticipando algunos detalles de lo que será su preparación para el escenario.
Una debutante y un consagrado
Además, Karen y Rafa se reunirán con Piare Muñoz, conocida artísticamente como Piare con P, la comediante que se prepara para debutar en el Festival de Viña.
Y no será la única figura del humor presente, ya que el programa también contará con la participación de Paul Vázquez, conocido como "El Indio", quien junto a su histórico dúo Dinamita Show marcó época en el certamen en reiteradas ocasiones.
