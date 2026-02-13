Kakalo cuenta cómo cambió su carrera tras ser ganador del Festival de Viña 2025

13 feb. 2026 - 22:58 hrs.

En una distendida conversación en Camino a Viña, Kakalo repasó el impacto que tuvo en su carrera haber ganado la Competencia Internacional del Festival de Viña 2025, asegurando que su vínculo con el público chileno se fortaleció de manera inesperada tras su paso por la Quinta Vergara.

Según relató el artista, desde su triunfo ha sentido una conexión especial que se ha manifestado constantemente en redes sociales. "A partir de Viña, yo he sentido un lazo, una conexión muy especial y me lo han dejado muy en claro también a través de redes sociales, de que, ¿cuándo vuelves a Chile? Saludos desde Chile escuchando Tierra Tráeme, todo esto", comentó.

El cariño del público chileno

Kakalo explicó que ese respaldo lo ha motivado a regresar en varias oportunidades durante el mismo año. "Entonces, se siente muy padre todo esto y ya la tercera vez en el año que voy. La primera fue en Viña, la segunda fue abrirle a mis compadres de Reik, que también los quieren mucho por allá en el mundo. Y ahora vengo de hacer un show por allá en el Teatro Fiebre, en Santiago, y le abrí tres conciertos a Carin León, allá en Santiago también. Así que, pues, encantado", relató.

Camino a Viña / Mega

Al ser consultado sobre qué fue lo que más le marcó del Festival de Viña, el cantante no dudó en destacar el peso histórico del escenario. "El escenario es increíble, aparte de toda la trayectoria que ella tiene y el peso que llevaba, incluso antes de subirme al escenario… Es como un sueño cumplido el hecho de pisarlo y aparte llevarme la gaviota", expresó.

Finalmente, reconoció que lo vivido en la competencia quedará como uno de los hitos más importantes de su trayectoria. "Lo de Viña, la competencia, es algo que le voy a contar a mis nietos", cerró.

Todo sobre Camino a Viña