Hablará de su graciosa madre y de su padre Carabinero: Piare con P adelanta detalles de su rutina en Viña 2026

15 feb. 2026

En un nuevo capítulo de Camino a Viña, Rafa Araneda y Karen Doggenweiler conversaron con Piare con P, la comediante que debutará en el Festival de Viña 2026. En plena antesala de su estreno en la Quinta Vergara, la humorista adelantó algunas pistas sobre lo que llevará al escenario.

Consultada por las temáticas de su rutina, fue clara: “Hablo de varias cosas, de la separación, de la soltería, de las relaciones. Hartas cosas vivenciales”. Según explicó, su presentación estará marcada por experiencias personales y situaciones cotidianas con las que espera conectar con el público.

¡Hablará de sus padres!

Sin embargo, uno de los ejes centrales será su familia, especialmente sus padres. Entre risas, reconoció: “Pelo a mi papá, pelo a mi mamá”. Y explicó el porqué: “Porque mi mamá es muy chistosa, da mucho material. Bueno, mi papá también, pues... Mi papá fue carabinero, entonces da material ahí, da material”.

Sobre su madre, incluso fue más allá y la describió sin filtro: “¿Mi peor junta? Mi mamá. (…) Ella habla mal. Es víctima de la mala educación de este país. No pronuncia la x”. Una confesión que desató risas durante la conversación.

Piare con P, con todo su bagaje, promete una rutina cargada de humor vivencial, donde sus padres y sus particularidades tendrán un rol protagónico en su esperado debut en Viña 2026.

