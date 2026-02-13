"Fue mi primer amor": Bacilos reveló la historia detrás de su canción 'Tabaco y Chanel'

13 feb. 2026 - 23:50 hrs.

En una íntima conversación en Camino a Viña, Bacilos reveló la historia detrás de uno de sus temas más emblemáticos: "Tabaco y Chanel".

Jorge Villamizar sorprendió al confesar que la canción está inspirada en su primer gran amor, una experiencia que marcó su juventud.

El origen real de "Tabaco y Chanel"

Cuando le preguntaron qué historia detrás de sus canciones es la que más le gusta, no dudó en responder. "Porque fue mi primer amor y tenía 20 años, 21 años cuando lo escribí, estaba súper enamorado", contó.

El cantante explicó que la historia no es ficción, sino que está basada en una experiencia completamente real. "Realmente existía esta persona, realmente había un suéter que olía a tabaco y Chanel, que lo olí y me salió la idea", relató.

Décadas después, la vida le dio una sorpresa. "Treinta años después nos volvimos a encontrar. Y fue muy lindo, fue como un cierre. Entendí, me hizo recordarme quién era este niño que escribía esas canciones, y fue muy lindo", recordó.

