Rosario Bravo confiesa sus miedos sobre la diferencia de edad con su marido: "He ido guardando recuerdos"

16 feb. 2026 - 14:40 hrs.

"A mí no me gustan los hombres mayores, me enamoré de Carlos". Lo anterior lo dijo Rosario Bravo en sus historias de Instagram, donde le preguntaron si recomienda tener una relación con alguien mayor.

"Nunca tuve un pololo tan mayor, no fue por ahí la cosa. Y si recomiendo o no lo recomiendo, depende. Yo en mi interior soy una vieja. No ando carreteando, veo a mis amigas de mi edad, y tienen otra vida", expresó en una dinámica de preguntas y respuestas.

La enfermera e influencer de 33 años está casada desde 2019 con el médico Carlos Caorsi, de 61, una diferencia de edad que llama la atención de sus fans, quienes también le preguntaron si siente temor a perderlo.

La confesión de Rosario Bravo sobre el temor a perder a su esposo

Desde su habitación y en compañía de su marido y su hijo Salvatore, Rosario Bravo grabó varios videos para responder a las curiosidades de sus seguidores.

"Si no hay amor es muy difícil, porque tienen otro tipo de problemas que las relaciones de la misma edad. Al principo estaba súper angustiada, que si iba a quedar viuda joven, que si iba a poder tener hijos con él. Pero era todo lo que necesitaba, trajo pausa a mi vida, trajo demasiado amor", dijo.

"¿No te da miedo que Carlitos se muera antes que tú? Me pasa lo mismo", escribió una internauta en reacción. "Sí, pues al principio me daba miedo. Más que miedo, como 'qué voy a hacer, me va a faltar tanto', pero ya no lo siento así, como que he ido transformando esa sensación", contestó inicialmente.

"He ido guardando muchos recuerdos para revivirlos lo más posible. Esa es la parte más linda de estar tan expuesta, que están sus videos, que está en Google, que siempre voy a tener acceso a él, a su voz, los videos que él subía para mí. Eso me alivia harto", expresó.

