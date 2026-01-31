Rosario Bravo se somete a procedimiento facial y genera debate: Mira el antes y el después

31 en. 2026 - 17:44 hrs.

Hace algunas semanas, Rosario Bravo fue tema de conversación luego de que su marido Carlos Caorsi se sometiera a una operación que rejuveneció su rostro. Y ahora es la enfermera quien pasó por el quirófano para un retoque.

Y es que a través de Instagram, Bravo publicó que se había realizado una nueva operación en el rostro, mostrando el antes y el después.

Asimismo, la doctora a cargo del procedimiento, Bárbara Cortés, explicó que "llevamos solo una sesión (de tres) de cada tratamiento. Esto está recién empezando y ya podemos ver cambios".

Rosario Bravo se somete a procedimiento estético

Según se puede ver en la publicación de la profesional, Rosario Bravo se puso ADN de salmón y un HIFU Facial, tratamiento de ultrasonido que busca estimular la producción de colágeno y elastina en las capas profundas de la piel.

La idea de este tratamiento es eliminar las ojeras que se forman en los ojos, así como mejorar la flacidez. No obstante, algunos seguidores no estuvieron de acuerdo con esta nueva intervención, asegurando que no notaban el cambio, pese a ser la primera sesión.

De todas formas, otros se pusieron del lado de Rosario: "Hermoso cambio, cuando se desea un cambio natural, respetando la fisonomía del paciente", declaró una persona en la caja de comentarios.

