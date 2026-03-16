"No parece real": Edo Caroe y su esposa afrontan dos pérdidas familiares en tan solo días

16 mar. 2026 - 16:30 hrs.

Edo Caroe y su esposa Catalina Ponce aún asimilan el severo golpe emocional que afrontaron el mes pasado, tras la pérdida de dos miembros de su familia, con tan solo días de diferencia entre uno y otro.

Sus mascotas Negri y Leelito, gatita y perrita, respectivamente, abandonaron este mundo en febrero: “Semanas pensando en cómo subir esta publicación, no parece real”, comentó la maquilladora profesional en Instagram.

Fallecen las mascotas de Edo Caroe y su esposa

Aunque Negri ya vivía un cáncer en la etapa de metástasis, la muerte de la perrita Leelito fue repentina: “Sin esperarlo, partió primero”, dijo Ponce.

Negri y Leelito | Instagram: @cataponcer

Catalina describió que, en medio de la aflicción, sus mascotas pudieron irse rodeadas de amor y sin dolor, “tal y como siempre lo pensamos”.

“Qué ganas de haber encontrado antes a mi Leelito (ya que era viejita cuando la recogimos de la calle), y qué ganas de haber salvado a mi Negri de ese cáncer”, manifestó.

A pesar de la pena que siente y que no se irá jamás, Ponce manifestó gratitud por haberlas tenido a ambas en su vida.

Por su parte, el comediante agradeció a su esposa su dedicación a sus mascotas y recordó los momentos felices junto a ellas.

"Nuestras peques. Les dimos mucho amor, nos dieron muchas alegrías. Te amo mucho, gracias por cuidarlas tanto", escribió en el post.

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