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Pronto por Mega: Mira un adelanto del nuevo programa Carmen Gloria, Fuerte & Claro

  • Por Sebastián Mena

Mega prepara el estreno de Carmen Gloria, Fuerte & Claro, un nuevo programa que buscará abordar de manera directa los temas que afectan a las personas en su vida cotidiana, con un enfoque centrado en la justicia, la empatía y la claridad.

Con la conducción de la reconocida abogada Carmen Gloria Arroyo, el espacio se propone generar un punto de encuentro para analizar historias reales, visibilizar conflictos y entregar herramientas concretas para enfrentarlos.

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El adelanto del nuevo programa de Carmen Gloria Arroyo

"Vamos a hablar fuerte y claro, para dejar atrás todo lo que nos hace mal y acercarnos a lo que nos hace bien", es parte del mensaje que marcará el sello del programa, que apuesta por un tono directo y cercano.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro

La propuesta también pone énfasis en el rol colectivo frente a problemáticas sociales, destacando la importancia de involucrarse y no permanecer indiferente. "Entender que pasar de la indiferencia a hacer la diferencia es algo que hacemos juntos, porque aquí no estás solo", plantea el adelanto.

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De esta manera, el espacio buscará abordar desde abusos de poder hasta situaciones cotidianas que muchas veces no encuentran respuesta, siempre desde una mirada comprensible y orientada a encontrar soluciones.

No te pierdas el gran estreno de Carmen Gloria, Fuerte & Claro, muy pronto por Mega.

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