Pronto por Mega: Mira un adelanto del nuevo programa Carmen Gloria, Fuerte & Claro

30 abr. 2026 - 19:11 hrs.

Mega prepara el estreno de Carmen Gloria, Fuerte & Claro, un nuevo programa que buscará abordar de manera directa los temas que afectan a las personas en su vida cotidiana, con un enfoque centrado en la justicia, la empatía y la claridad.

Con la conducción de la reconocida abogada Carmen Gloria Arroyo, el espacio se propone generar un punto de encuentro para analizar historias reales, visibilizar conflictos y entregar herramientas concretas para enfrentarlos.

El adelanto del nuevo programa de Carmen Gloria Arroyo

"Vamos a hablar fuerte y claro, para dejar atrás todo lo que nos hace mal y acercarnos a lo que nos hace bien", es parte del mensaje que marcará el sello del programa, que apuesta por un tono directo y cercano.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro

La propuesta también pone énfasis en el rol colectivo frente a problemáticas sociales, destacando la importancia de involucrarse y no permanecer indiferente. "Entender que pasar de la indiferencia a hacer la diferencia es algo que hacemos juntos, porque aquí no estás solo", plantea el adelanto.

De esta manera, el espacio buscará abordar desde abusos de poder hasta situaciones cotidianas que muchas veces no encuentran respuesta, siempre desde una mirada comprensible y orientada a encontrar soluciones.

No te pierdas el gran estreno de Carmen Gloria, Fuerte & Claro, muy pronto por Mega.

Todo sobre Carmen Gloria, Fuerte & Claro