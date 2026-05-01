Pailita remodela su casa y pide consejos a sus fans para un área especial: "Necesito que me ayuden"

01 may. 2026 - 16:01 hrs.

El cantante urbano Pailita está remodelando su casa con la ayuda de sus padres, un proceso en el que también quiso involucrar a sus seguidores.

El intérprete compartió algunos videos de los trabajos que realizan en varias áreas del inmueble, aunque puso especial atención a su chimenea. Antes la pintó en un color que no le gustó, por lo que hizo una consulta en sus redes.

La remodelación de la casa de Pailita

En las historias de Instagram de Carlos Rain Pailacheo -nombre real del artista- se observa a su padre ayudarlo a pegar baldosas en el piso, mientras su madre trabajaba en una de las murallas. En un siguiente registro, pidió consejos a sus fans.

"Necesito alguien que limpie chimeneas y que ponga vidrios de chimeneas. Todo lo que sea relacionado con chimeneas, en verdad. Por favor y gracias", escribió junto a una imagen suya, con la estructura detrás.

Instagram @pailita.k7k

Posteriormente expresó que tomó en cuenta algunas recomendaciones de los internautas. "Les voy a hacer caso al final, no me gustó cómo quedó color café. Harta gente me dijo que la pinte de negro o grafito", comentó.

"Otros dijeron que le ponga piedra. Le voy a poner piedra y les voy a poner dos opciones", dijo, antes de publicar las muestras en color crema y gris.

"Necesito que me ayuden. Va a quedar más linda; le quiero poner el vidrio, la puerta. La voy a poner en función porque antes tenía la tele montada ahí", finalizó.

Instagram @pailita.k7k

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