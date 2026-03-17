El descargo de Pailita tras denunciar estafa en su contra: "Espero que sientan la presión y paguen"

17 mar. 2026 - 20:35 hrs.

Después de denunciar por estafa a la creadora de contenido Vanessa Chávez y a su expareja, Héctor Orellana Baeza, Pailita hizo un fuerte descargo a través de sus historias de Instagram.

Según el cantante urbano, cuyo nombre real es Carlos Rain Pailacheo, la pareja le generó pérdidas de $40 millones por la compra de un auto que no transfirieron a su nombre y por $120 millones que invirtió en un supuesto negocio de compraventa de vehículos que nunca se concretó.

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Pailita se descarga por presunta estafa

En sus registros, Pailita mostró la captura de un chat, del 18 de octubre de 2024, en el que recalca: “Te he esperado caleta y no he visto ni luca de mis 120 millones”.

Instagram @pailita.k7k

La otra persona solo se dedicó a señalar: "Se me ha hecho difícil, demasiado, pero voy a responder como corresponde. Estoy vendiendo la parcela para finiquitar todo". El artista respondió que "más te vale, compañero" y adjuntó un comprobante bancario por el monto que aún se le debe.

"No sé en qué va a quedar (la denuncia), a veces estos casos de estafa no quedan en nada", comentó Pailita en otra historia. "Al final, por algo pasan las cosas. Igual, es bueno dejar esto en la mesa, así no siguen estafando a la gente... Este guapo se agiló nomás", agregó.

"Ojalá que con esto se pongan vivos y paguen las monedas, que sientan la presión un momento. Lo que han hecho es que ya se gastaron toda la plata. Todo queda en manos del Señor", concluyó en su descargo.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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