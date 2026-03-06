Pailita emociona con noble gesto a niño que salvó a su familia en incendios de Lirquén

06 mar. 2026 - 22:00 hrs.

Desde el día uno, el cantante urbano Pailita prestó ayuda a los afectados por los incendios en la Región del Biobío, especialmente en la zona de Lirquén y Punta Parra.

El artista fue una de las figuras públicas más comprometidas en la zona devastada, colaborando en la reconstrucción de los damnificados.

Pese a que el tiempo ha pasado, el intérprete de "Señorita" no ha dejado de cooperar con quienes lo necesitan.

Instagram @pailita.k7k

El noble gesto de Pailita

Pailita decidió sorprender a Martín, niño que terminó con más del 40% quemado luego de ayudar a escapar a su mamá y sus dos hermanas gemelas de las llamas.

En el pasado, el joven llegó hasta el hospital donde recibía atención médica para obsequiarle una PlayStation, juegos y una pelota de fútbol.

Pues, ahora, decidió entregarle una bicicleta al pequeño "héroe" en los incendios en Lirquén.

Fue el propio niño quien compartió la noticia en sus historias de Instagram. "Gracias amigo, Dios te bendiga", escribió.

