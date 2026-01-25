"Eres un valiente": El emotivo mensaje de bombero a Martín, niño que salvó a su familia de incendios en Penco

25 en. 2026 - 20:15 hrs.

Eduardo Monsálvez, superintendente de Bomberos de Coronel, aprovechó la invitación al programa Unidos por Ñuble y Biobío para enviarle un especial mensaje a Martín, hermano de las mellizas que fueron rescatadas heroicamente de los incendios forestales que azotaron a Penco.

Precisamente, el voluntario de Bomberos fue uno de los protagonistas del rescate de las pequeñas de dos años, luego que su madre y su hermano se vieran atrapados por las llamas y humo.

El mensaje a Martín, niño que salvó a su familia

"Quiero decirle a Martín que eres un valiente, eres tremendo. Yo con los años de entrenamiento que tengo me costó atravesar el fuego como lo hicimos, y tú lo hiciste con 10 años de edad, y al mismo tiempo motivaste a tu mamá, que a mitad de camino iba súper complicada y la levantaste, avanzaste con ella y lograron salir", expresó.

Mega

"Martín, te felicito enormemente, estoy muy orgulloso de ti, de haberte conocido y espero que nos podamos volver a reencontrar cuando ya estén todos juntos como familia", agregó.

Para cerrar, Monsálvez le envió un fuerte abrazo y lo invitó para que, en unos años más, se una al cuerpo de Bomberos, puesto que la valentía ya la tiene.

"Invitarte a que, quizás más adelante, puedas ser uno más de los Bomberos de Chile, porque eso es lo que necesitamos, niños y jóvenes valientes como tú", aseguró.

