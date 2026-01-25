"Lo más complejo que he vivido": Bombero relata rescate de mellizas bebé atrapadas en incendio de Penco

25 en. 2026 - 18:45 hrs.

Durante la tarde de este domingo, Mega y todos los canales de Anatel se unieron en cadena nacional para la cruzada Unidos por Ñuble y Biobío, para recaudar fondos para las víctimas y voluntarios en los incendios forestales.

En la instancia, Eduardo Monsálvez, superintendente de Bomberos de Coronel, recordó el milagroso rescate de dos pequeñas mellizas de dos años, durante los siniestros que afectaron a la comuna de Penco.

El heroico rescate de mellizas

El voluntario partió calificando la situación como "la más compleja que he vivido en toda mi vida personal y bomberil", debido a la cantidad de llamas y humo tóxico que azotaba el sector.

Mega

Mientras buscaban a compañeros, que supuestamente se encontraban atrapados por el sueño, el comandante de la unidad le pidió ayuda para poder rescatar a una desesperada familia.

"Me doy cuenta al darme vuelta que se trataba de unas bebés. Inmediatamente, las tomamos en brazos y decidimos bajar. La verdad que la condición arriba era crítica, con una incertidumbre absoluta", afirmó, agregando que solo pudo cubrir con su brazo las vías respiratorias de la pequeña, por lo que la situación era completamente complicada.

Eduardo debió avanzar cerca de 200 metros de fuego, sin embargo, "a mitad de camino ya no me daban las piernas y cuando pensé que iba a decaer, pensé en esa bebé y en esa mamá, y seguí". Así logró llegar hasta el vehículo de bomberos y salvar con vida a las mellizas.

Todo sobre Ayuda incendios forestales