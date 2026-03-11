Enfocado en la juventud y educación: Así fue el primer discurso oficial del Presidente Kast

11 mar. 2026 - 19:15 hrs.

La tarde de este 11 de marzo, el Presidente José Antonio Kast realizó su primer discurso oficial como Mandatario en el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa.

Precisamente, Kast llegó hasta su primera actividad oficial donde fue recibido por los estudiantes del recinto educacional, el que es reconocido por su ranking académico entre los establecimientos públicos a nivel nacional.

"Esto es muy emocionante, estuve aquí hace unos ocho o nueve años atrás y debo decir que me sorprendieron quienes los antecedieron y me sorprenden mucho más aún lo que ustedes están haciendo", dijo en un comienzo el Mandatario.

MEGA

El primer discurso oficial del Presidente Kast

Enseguida, Kast alabó la disciplina y esfuerzo que hay en este establecimiento educacional, y agregó que pudo pasar por varios talleres que se estaban impartiendo en dicho instante.

"En otros temas, hoy hubo un hecho grave y se atentó contra la vida de un Carabinero, podríamos estar hablando sobre la seguridad, sobre el drama que tienen muchos compatriotas en la salud, pero quisimos marcar el acento en ustedes, en la juventud, en futuro, en la esperanza, en la calidad de la educación", expresó Kast.

Dicho esto, pasó a dar gracias a sus ministras que la acompañaban en esta instancia, y mencionó que deben ser el faro de luz. "Seguiremos trabajando por ustedes y por todos los jóvenes de Chile", cerró.

