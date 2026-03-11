Actualizan estado de salud de carabinero baleado en la cabeza en Puerto Varas: Está con muerte cerebral

11 mar. 2026 - 10:20 hrs.

El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, declaró que el funcionario que recibió un disparo en la cabeza durante una fiscalización en Puerto Varas está con muerte cerebral.

Desde Cerro Castillo, el mandamás de la institución policial informó que "se nos comunicó que el estado actual es con muerte cerebral, pero aún mantiene actividad cardiaca, por lo tanto, él se encuentra en la UCI en el hospital".

Actualizan estado de carabinero baleado en la cabeza

"Es lo que nos preocupa. Es lo que lamentamos y, obviamente, nos molesta. Nos preocupa su salud y su familia, pero estamos ocupados de ubicar a estos delincuentes, estos criminales que no dudaron en dispararle a un funcionario que está cumpliendo una labor preventiva", sostuvo.

Mega

Asimismo, afirmó que la investigación está a cargo de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones (PDI).

Araya señaló que, una vez finalice el cambio de mando de José Antonio Kast, se trasladará a Puerto Montt para acompañar al funcionario y su familia.

