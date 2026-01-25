El noble gesto de Pailita con Martín, niño que salvó a su familia de incendio en Penco

25 en. 2026 - 19:25 hrs.

Durante esta tarde de sábado se realizó la cruzada solidaria Unidos Por Ñuble y Biobío, la cual tiene como objetivo reunir fondos para las familias de víctimas y damnificados por los incendios forestales en la zona centro-sur de Chile.

Desde Concepción, Eduardo Monsálvez, superintendente de Bomberos de Coronel, voluntario que protagonizó el heroico rescate de dos mellizas de los siniestros que azotaron a Penco, se refirió al estado de las pequeñas y Martín, niño de 10 años que logró escapar de las llamas junto a su madre.

El noble gesto de Pailita

Según contó, una de las preocupaciones del pequeño, quien arengó a su progenitora para huir del fuego, era la pérdida de su PlayStation.

Mega

Monsálvez indicó que, dentro de todas las preocupaciones que han tenido los voluntarios, se encontraba justamente este tema, por lo que buscaban organizarse para darle una sorpresa al pequeño héroe.

No obstante, no fue necesario, ya que el cantante urbano, Carlos Javier Pailacheo, más conocido como Pailita, fue hasta el hospital donde se encuentra hospitalizado para darle un obsequio.

"Viendo las redes sociales me encuentro con la grata sorpresa de que Pailita le fue a dejar una Play al hospital, una pelota de fútbol también. Tremendo", reveló el bombero.

