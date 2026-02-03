"Me atrasé en los controles": Maly Jorquiera comparte foto desde el médico y se llena de comentarios

03 feb. 2026 - 18:10 hrs.

La comediante Maly Jorquiera recibió una ola de comentarios de sus seguidores luego de revelar que tuvo que acudir a un centro médico.

Concretamente, la también comediante aclaró que asistió a la Fundación Oncológica para realizarse un control médico, el cual había retrasado por diversas circunstancias.

La publicación de Maly Jorquiera que recibió ola de comentarios

Así lo informó en una publicación en su cuenta de Instagram, donde comentó que febrero es el mes de control y de realizarse chequeos.

"Enero… Febrero, perdón jajaja. Me atrasé en los controles. ¡Mes de control de todo, partiendo por 'ey, mama'!", expresó en la descripción de la foto donde aparece con una bata clínica.

Maly Jorquiera reconoció que no es de su gusto realizar este tipo de controles, pero que son obligatorios para todos, por lo que motivó a sus seguidores y seguidoras a replicarlos.

Precisamente, sus fans no dejaron pasar el post, felicitándola por su responsabilidad médica y deseándole que los resultados sean positivos.

"Toda mujer debería tener consciencia de lo importante de los controles y quererse mucho más"; "Que le vaya muy bien"; "Seguro todo sale bien"; "Buenas vibras, ojalá salga todo bien"; "Me toca en marzo, besos mi Maly", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la humorista.

