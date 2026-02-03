"Qué manera de ser bendecidos": Christell festeja su tercer aniversario de matrimonio con emotivo mensaje

03 feb. 2026 - 19:50 hrs.

Este martes 3 de febrero la cantante nacional Christell Rodríguez y su esposo, Roberto Parra, festejan tres años desde que decidieron "dar el sí" frente a sus amigos y familiares.

Por lo mismo, Christell ocupó sus redes sociales para dedicar un breve pero conciso texto a su marido, quien durante los últimos años ha estado al lado de ella, apoyándola en todos sus proyectos, viajes al extranjero y en los buenos y malos momentos.

Cabe recordar que el matrimonio se realizó en un centro de eventos privado en Olmué, donde solo estuvieron presentes los amigos más cercanos de la pareja, así como sus familiares.

Christell Rodríguez celebra tres años de casada

"3 años de casados", partió diciendo, y de inmediato agregó que "3 años de aprendizajes y qué manera de ser bendecidos. Vamos por más", al que añadió un emoji de corazón.

En esta publicación, Christell además adjuntó un collage de fotografías donde aparece ella y su esposo Roberto en distintas situaciones, pero en la mayoría de las ocasiones lucen dándose amor y disfrutando de su tiempo juntos.

