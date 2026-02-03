Recibió la banda y la corona: Mamá de Marcianeke fue elegida reina de tradicional festival comunal

03 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Yasna Muñoz, la mamá del cantante urbano Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, volvió a dar que hablar tras ser elegida Reina de la Fiesta del Tomate 2026.

La corona la recibió el reciente fin de semana, luego que ganara la elección en una reñida disputa del evento celebrado en la localidad de Colín, en la región del Maule.

Así, la influencer recibió la banda con el título ganado y la corona de reina.

La corona de la mamá de Marcianeke

La organización del evento compartió una publicación en redes sociales donde dio a conocer la victoria de Yasna.

"Con mucha emoción informamos que Yasna Muñoz, representante de Maule Norte, fue elegida Reina de la Fiesta del Tomate 2026, tras una reñida y hermosa competencia", partieron escribiendo.

Según informaron, el evento para definir a la ganadora estuvo reñida entre la mamá de Marcianeke y una joven oriunda de la zona.

"La elección se definió por un estrecho margen frente a la destacada representante del sector de Colín, Josefina Barrueto, a quien agradecemos y reconocemos por su gran participación y compromiso", detallaron.

