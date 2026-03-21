Ignacia Michelson debuta en la pasarela de la Fashion Week Argentina: Este fue uno de los vestidos que modeló

21 mar. 2026 - 15:00 hrs.

Ignacia Michelson se prepara con todo para su participación en el Miss Universo Santiago y, en medio de este proceso, tuvo la oportunidad de modelar en la pasarela de la Fashion Week Argentina.

La chica reality compartió este importante hito a través de su cuenta de Instagram. En las fotos y videos se la ve desfilar con total confianza para los diseñadores Lennin Villarroel y Joanna Braun.

Ignacia Michelson en la Fashion Week Argentina

Para Braun, Michelson recorrió la pasarela con un vestido azul de textura aterciopelada y mangas estructuradas con holanes. La prenda tenía cuello de tortuga y enmarcó su figura con un cinturón a juego y una falda corta.

Instagram @lamichelson11

La modelo combinó su look con botas altas de tacón y, para completar un estilo sofisticado y elegante, lució un maquillaje bastante sobrio y su cabello lo llevó recogido en un pulcro moño.

"Tuve el honor de desfilar en el Fashion Week de Argentina rumbo al Miss Universe. Cada paso estuvo lleno de emoción, disciplina y sueños que llevo en el corazón", escribió Ignacia en una de las publicaciones que hizo sobre esta experiencia en su cuenta de Instagram.

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