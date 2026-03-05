Logo Mega

"A mí me encanta tapar bocas": Ignacia Michelson contra quienes critican su postulación al Miss Universo

  • Por Matías Rivera

El pasado viernes, Miss Universo Santiago confirmó que Ignacia Michelson, se postuló para ser la próxima aspirante a llevar la corona de dicha comuna y luego representar a Chile en el concurso que se realizará en Puerto Rico. 

A raíz de esto, Michelson se convirtió en blanco de críticas en redes sociales, ya que la mayoría no estaba de acuerdo en que la joven se postulara a este reinado y mencionaron que el simple hecho de aceptar su candidatura era "caer muy bajo".

Ante el calibre de estas declaraciones, Michael Roldán llegó hasta La Hora de Jugar y reprodujo un audio que le envió Michelson donde respondía a las personas que la criticaban. 

Ignacia Michelson responde a las críticas

En concreto, Roldán preguntó a Ignacia por su opinión respecto a las críticas, a lo que ella contestó: "Me motivó entrar al Miss Universe porque, la verdad, como yo soy muy bajita, siempre me han dicho 'No Nacha, tú no vas a poder ser modelo, ni Miss porque eres muy bajita' entonces quiero representar a todas las mujeres que son petit (bajas)".

"Igual pueden lograr cosas que la gente te dice que no, y a mí me encanta como tapar bocas cuando a mí me dicen tú no puedes hacer esto, entonces voy y lo hago, y lo voy a lograr", comentó.

En esa línea, afirmó que "entonces, si lo logro, me voy a tapar la boca a mí y a toda la gente que me dice que no puedo lograrlo. Por ejemplo, cuando me dijeron que no podía salir de rojo en la Gala, que yo siempre me visto vulgar y al final le tapé la boca a todos, y eso lo hago constantemente".

