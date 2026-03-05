"Es súper fácil vender un personaje...": Trini Neira lanza una nueva indirecta sin filtro tras quiebre amoroso

05 mar. 2026 - 15:40 hrs.

La influencer Trini Neira ha ocupado sus redes sociales para enviar más de una indirecta a ciertas personas que se están entrometiendo en su vida personal.

Y es que tras el silencioso quiebre con Bimza, hijo de Kanela, la joven comenzó a utilizar sus redes sociales y a responder ciertas indirectas que comenzó a lanzar su expareja.

Es así como este jueves la hija de Pamela Díaz decidió postear una fotografía de ella frente al espejo con un texto que claramente es una declaración contra su expareja o para alguien más.

La indirecta de Trini Neira

Precisamente, en la fotografía se ve a Trini posando de espaldas mientras mira al espejo con un vestido rosado ceñido a su cuerpo que deja libre sus brazos para mostrar el tatuaje que se realizó hace unas semanas.

Con esta postal, la joven escribió "es súper fácil vender un personaje y hacerse la víctima", frase que choca directamente con la que lanzó Bimza: "Lo que hacen para quedar bien... Te deseo lo mejor, espero puedas rellenar todas tus carencias con quien quieras".

De momento, no se saben los reales motivos del quiebre amoroso entre Trini Neira y Bimza. Sin embargo, todo parece indicar que no fue en los mejores términos.

