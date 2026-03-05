Javiera Contador ingresa a pabellón para operarse de su cáncer de tiroides: "Se va el huevito tumor"

05 mar. 2026 - 14:40 hrs.

Hace unas semanas, Javiera Contador reveló que en los primeros días de marzo se tendría que someter a una operación para remover el tumor que hay en su garganta y que desató su cáncer de tiroides.

Precisamente, ese día llegó y este jueves 5 de marzo la comediante subió una selfie a sus redes sociales dando a conocer que entraría a pabellón, pero siempre muy tranquila.

"Llegó el día. En un ratito entro a pabellón. Ya me pusieron las pantys sexies antitrombosis", escribió en un comienzo Contador, quien se mostró sonriente y positiva ante la operación que se acercaba.

"Se va el huevito tumor (grande igual) y con eso ojalá que también se vaya el cáncer de tiroides", afirmó Contador, y enseguida agradeció a todos por el enorme cariño que se le ha entregado.

Fue así como la humorista declaró "gracias por la buena energía, los buenos deseos, los datos, y todo el amorcito. Que se les multiplique, nos belmont (vemos) prontito".

De inmediato, tanto seguidores como seguidoras de la comediante le enviaron la mejor de las energías, al mismo tiempo que famosos como Pamela Leiva, Dayana Amigo, Millaray Viera, Benjamín Vicuña, Maly Jorquiera y más le dejaron un mensaje de apoyo.

